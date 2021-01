Johnson & Johnson in rally festeggia il trimestre (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per Johnson & Johnson, che scambia in rialzo del 3,10%. A fare da assist sul titolo contribuiscono i risultati trimestrali che hanno battuto le attese degli analisti. Nel quarto trimestre del 2020 gli utili si sono attestati a 1,7 miliardi, pari a 65 centesimi per azione, in calo rispetto ai 4 miliardi, (1,50 dollari per azione) riportati nello stesso trimestre di un anno fa. Su base rettificata l’utile per azione si attesta a 1,86 dollari, sopra gli 1,82 dollari stimati dal consensus. Le vendite sono salite da 20,7 a 22,4 miliardi di dollari contro i 21,6 miliardi di dollari degli analisti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,10%. A fare da assist sul titolo contribuiscono i risultati trimestrali che hanno battuto le attese degli analisti. Nel quartodel 2020 gli utili si sono attestati a 1,7 miliardi, pari a 65 centesimi per azione, in calo rispetto ai 4 miliardi, (1,50 dollari per azione) riportati nello stessodi un anno fa. Su base rettificata l’utile per azione si attesta a 1,86 dollari, sopra gli 1,82 dollari stimati dal consensus. Le vendite sono salite da 20,7 a 22,4 miliardi di dollari contro i 21,6 miliardi di dollari degli analisti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è ...

