Il rientro di Renzi nel governo è un cavallo di Troia contro Pd e M5S (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi basta leggere cosa dice a La Repubblica il ministro Lorenzo Guerini (Pd), per capire cosa (non) si deve fare. "La crisi – spiega il titolare della Difesa – è frutto di incomprensibili scelte di Italia Viva. E quel partito ha la responsabilità di aver creato una crisi inspiegabile". Da questa acuta analisi, però, inspiegabilmente, Guerini trae una conclusione del tutto illogica: "È tempo di costruttori e non di risentimenti, serve un nuovo patto aperto anche a Renzi". Merita di essere riportato, questo sconclusionato ragionamento politico, perché è la sintesi migliore di un sentimento schizofrenico che non è solo di Guerini, ma che in queste ore ha attraversato tutto il panorama politico informativo. È il tema su cui hanno fatto pressione stampa e attori politici interessati. Il tentativo di Giuseppe Conte e della segreteria del Pd di salvare il ...

