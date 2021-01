Harry Potter | avremo una serie tv su HBO Max

(Di martedì 26 gennaio 2021) Interrogati dall'Hollywood Reporter, Warner Bros. e HBO Max hanno risposto che "non ci sonoTV suattualmente in sviluppo per la piattaforma di streaming". Ma gli addetti ai lavori ...

ZZiliani : “MAGHETTO MCKENNIE RIACCENDE LA SIGNORA E MIMA HARRY POTTER”. Prima pagina della #Gazzetta: 40% di lettori persi ne… - HYPEBEAST : Accio! Accio! Accio! - Corriere : Harry Potter, in arrivo una serie tv sul mago creato da J.K. Rowling - osleyas : @viaggioneilibri harry potter/orgoglio e pregiudizio - sabrina00808222 : li voglio per la nuova serie ti di Harry Potter -

Ultime Notizie dalla rete : Harry Potter

Mancano conferme ufficiali, ma gli addetti ai lavori danno per scontato uno show in live action e in streaming ambientato nel Wizarding World ...Il progetto Harry Potter in serie Tv è infatti ai primi passi: HBO e WarnerMedia sono impegnati nella ricerca di sceneggiatori con idee precise sull’espansione dell’universo narrativo di Harry Potter.