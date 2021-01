Esclusiva | Falco atteso in Turchia per le visite con la Stella Rossa

(Di martedì 26 gennaio 2021) Contratti quasi pronti per essere firmato. Avvocati al lavoro, poi Pippo– entro le prossime 48 ore – potrà raggiungere lache si trova in ritiro inin modo da poter svolgere lee firmare il contratto di tre anni e mezzo che lo legherà al suo nuovo club. Lapagherà la clausola di 1,5, ha aumentato il valore della prima rata, adesso siamo davvero agli aspetti formali prima del via libera. Che potrebbe arrivare già nella notte, al massimo stamattina, in modo da consentire adi raggiungere il suo nuovo club. Foto: Instagram Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

