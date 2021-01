Democrazia post-pandemica | quale sistema elettorale? di L Morlino

(Di martedì 26 gennaio 2021) (di Leonardo, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss) La pandemia ha inciso sulle nostre democrazie introducendo un maggiore controllo pubblico sui cittadini, un cambiamento del ruolo dello stato in economia – a costo di un più alto debito e probabile inflazione – un aumento dell’attenzione verso settori specifici del welfare, quali sanità e assistenza sociale, necessari e difficili da tenere nel tempo per i condizionamenti e la bassa crescita propri di un’economia-occidentale. Ha anche richiesto una maggiore capacità decisionale delle autorità elette. Di fronte all’inefficacia decisionale di queste settimane, sembra emergere una nuova voglia di maggioritarismo, il sogno di molti intellettuali italiani dei decenni passati. Oltretutto, a fine 2020 il parlamento ha approvato i nuovi collegi elettorali per adeguarsi ai risultati ...

L’accusa per il tycoon è di «istigazione all’insurrezione» per l’occupazione al Congresso avvenuta il 6 gennaio scorso e viene definito «una minaccia per la democrazia». Poi il comizio del tycoon anda ...Verità è parola che compare più volte nel discorso di Biden (mai in quello di Trump di quattro anni fa). «Dobbiamo rifiutare la cultura in cui i fatti stessi vengono manipolati e persino fabbricati», ...