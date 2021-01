Crisi di governo, terminato il Cdm: Giuseppe Conte sale al Quirinale | L'annuncio ai ministri: 'Mi dimetto' (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale per dimettersi. Durante l'ultimo Consiglio dei ministri, iniziato poco dopo le 9 e durato circa mezz'ora, Conte ha comunicato ai ministri la decisione ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premierè salito alper dimettersi. Durante l'ultimo Consiglio dei, iniziato poco dopo le 9 e durato circa mezz'ora,ha comunicato aila decisione ...

