Covid, Fondazione Hume. 'Per immunità di gregge dobbiamo aspettare novembre 2027' – Sull'Indice DQP (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una serie di notizie per cui "Per immunità di gregge dobbiamo aspettare novembre 2027". Titoli che per evitare derivazioni che consentano agli interessati di farne clickbait vanno precisati, anzi integrati e precisati con la natura dell'indice DQP. La Fondazione Hume e l'indice DQP L'indice DQP, di fatto, significa "Di Questo Passo". Un indice basato sul concetto di "ora per allora", ovvero, su quanto la distribuzione attuale dei vaccini, ove proseguisse nelle quantità ricevute e nelle dosi somministrate, restasse costante nel tempo. È un indice quindi in questi tempi piuttosto volatile: il 18 Gennaio il valore di DQP era pari a 147 settimane, il che corrispondeva al raggiungimento dell'immunità di ...

