Notiziedi_it : Covid al Cardarelli di Napoli, incubo focolaio: sono 21 i sanitari positivi - infoitinterno : Contrae il Covid al Cardarelli e muore - ciolonap : Covid a Napoli, sos dagli infermieri del Cardarelli: «Sempre più pazienti, da giorni sulle barelle» - giornalemolise : In #Molise si continua a morire di #Covid, ancora due #Decessi al #Cardarelli. Le vittime: due uomini -… - PrimoPianoMolis : Contrae il Covid al Cardarelli e muore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cardarelli

Il Mattino

Nuovi casi covid all’ospedale Cardarelli di Napoli dove sono in aumento i contagi tra il personale sanitario. Ad ammalarsi sono medici, infermieri e operatori socio sanitari in forza ai ...Aumentano di 14 unità i pazienti in terapia intensiva (ieri -4). ì. Segue il comune di Gambatesa con 5 guariti, 4 anche a Castelmauro, 3 invece quelli che si segnalano su Campobasso, Santa Croce di Ma ...