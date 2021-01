Canguro bianco: nato un cucciolo a New York (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 15 gennaio 2021 è nato in uno zoo di New York un piccolo e rarissimo esemplare di Canguro bianco. Il cucciolo ha attirato fin da subito l’attenzione dei proprietari del parco, che non avevano mai visto una creatura simile prima d’ora. Vediamo insieme perché questo piccolo Canguro sta facendo così tanto parlare di sé. Leggi su periodicodaily (Di martedì 26 gennaio 2021) Il 15 gennaio 2021 èin uno zoo di Newun piccolo e rarissimo esemplare di. Ilha attirato fin da subito l’attenzione dei proprietari del parco, che non avevano mai visto una creatura simile prima d’ora. Vediamo insieme perché questo piccolosta facendo così tanto parlare di sé.

