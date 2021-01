Bloccare TikTok è sbagliato. Le proposte del prof. Gambino per proteggere i minori (Di martedì 26 gennaio 2021) Il blocco di TikTok in Italia disposto dal Garante per la protezione dei dati personali ha scatenato un acceso dibattito sul tema minori e social network, di cui finora la politica si è piuttosto disinteressata. Abbiamo parlato con Alberto Gambino, ordinario di diritto privato dell’Università Europea di Roma e giurista che da anni si occupa del confine tra etica, diritto e tecnologia. professore, è giusto Bloccare l’app dopo la morte di una bimba di 10 anni? Oggi c’è la notizia di un altro bambino, di nove anni, soffocato dopo essersi avvolto un filo intorno al collo, e c’è chi parla della stessa “challenge” su TikTok Bloccare completamente un social network non è mai la risposta giusta. Bisogna fare un grande lavoro di rimozione dei contenuti inappropriati, illegali, ... Leggi su formiche (Di martedì 26 gennaio 2021) Il blocco diin Italia disposto dal Garante per la protezione dei dati personali ha scatenato un acceso dibattito sul temae social network, di cui finora la politica si è piuttosto disinteressata. Abbiamo parlato con Alberto, ordinario di diritto privato dell’Università Europea di Roma e giurista che da anni si occupa del confine tra etica, diritto e tecnologia.essore, è giustol’app dopo la morte di una bimba di 10 anni? Oggi c’è la notizia di un altro bambino, di nove anni, soffocato dopo essersi avvolto un filo intorno al collo, e c’è chi parla della stessa “challenge” sucompletamente un social network non è mai la risposta giusta. Bisogna fare un grande lavoro di rimozione dei contenuti inappropriati, illegali, ...

