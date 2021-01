Atalanta | addio Gomez | «Ci sarà tempo per parlare»

(Di martedì 26 gennaio 2021) Alejandroè in procinto di partire per Siviglia dove comincerà la sua nuova avventura Alejandroè pronto ad abbandonare i colori nerazzurri dell’per vestire quelli del Siviglia. Questa mattina, il Papu si è diretto all’aeroporto e uscendo dal cancello di casa ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. «Vado a salutare un paio di persone. Non posso dire niente adesso, ciper». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Calciomercato | #PapuGomez lascia l'#Atalanta: la fine di una... lunga storia d'amore

L'ormai ex capitano dell'Atalanta Alejandro Gomez è in procinto di partire per Siviglia dove comincerà la sua nuova avventura ...È finita: Alejandro Gomez, detto il Papu, lascia Bergamo. L’ormai ex capitano dell’Atalanta alle 12 parte direzione Siviglia per iniziare una nuova avventura in Spagna, al Siviglia. “Vado a salutare u ...