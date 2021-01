Alitalia, un caso disperato (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Se scorriamo l’elenco delle imprese controllate in Italia dal capitale pubblico se ne registra un numero elevato; esse fanno capo a diversi soggetti (Mef, Cdp, Invitalia, enti locali). Con i nuovi arrivi in corso si sta ritornando grosso modo alla situazione di decenni fa, ai tempi dell’Iri. Peraltro hoc erat in votis, molti lo speravano. L’importanza di questo aggregato diventa ancora più rilevante se pensiamo che le grandi società private sono quasi tutte o scomparse o passate allo straniero. Si … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Se scorriamo l’elenco delle imprese controllate in Italia dal capitale pubblico se ne registra un numero elevato; esse fanno capo a diversi soggetti (Mef, Cdp, Invitalia, enti locali). Con i nuovi arrivi in corso si sta ritornando grosso modo alla situazione di decenni fa, ai tempi dell’Iri. Peraltro hoc erat in votis, molti lo speravano. L’importanza di questo aggregato diventa ancora più rilevante se pensiamo che le grandi società private sono quasi tutte o scomparse o passate allo straniero. Si … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia caso Alitalia, un caso disperato | il manifesto Il Manifesto Alitalia, Vestager: no a nuovi ristori

(Teleborsa) - Non ci sarà una terza tranche di aiuti a favore di Alitalia, figurando questa tra le società che non possono più ricevere sovvenzioni in base alla sospensione delle regole europee sulla ...

Alitalia (2), Bruxelles: "Quasi pronti a decidere su aiuti di Stato"

Ci sono aggiornamenti importanti per quel che riguarda il vettore aereo Alitalia in amministrazione straordinaria e gli aiuti statali concessi in passato da Roma (leggi anche l’articolo che è stato pu ...

