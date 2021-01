Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 25 gennaio: lite tra Roberta e Riccardo, Giorgio va via (Di lunedì 25 gennaio 2021) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Riparte una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne. Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmesso il dating show condotto da Maria De Filippi. Per l’esattezza, il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, al termine della soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro episodio, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno una lite in studio Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 25 gennaio 2021) Primo appuntamento settimanale diRiparte una nuova settimana di programmazione di. Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14.45 sulla rete ammiraglia Mediaset verrà trasmesso il dating show condotto da Maria De Filippi. Per l’esattezza, il numeroso pubblico di Canale 5 avrà modo, al termine della soap opera iberica Una Vita, di assistere ad un altro episodio, il primo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal sito internet Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over:Guarnieri eDi Padua hanno unain studio Ledella puntata odierna di...

