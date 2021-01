Uomini e Donne 25 gennaio: anticipazioni di oggi del Trono over del Trono classico (Di lunedì 25 gennaio 2021) Inizia la nuova settimana di Uomini e Donne tra aspettative e certezze. L’ultima si era conclusa con le vicende dei due tronisti rimasti, Davide e Sophie, alla presa con la scelta, ogni giorno meno scontata. I due ragazzi, infatti, sono rimasti con due corteggiatori a testa e la decisione da prendere al momento non sembra così immediata. oggi, lunedì 25 gennaio, la puntata che dà il via alla nuova settimana potrebbe riprendere proprio dal Trono classico. In tal caso potremmo vedere Davide correre da Beatrice. La corteggiatrice, infatti, non si era presentata nell’ultima esterna con Davide. Il che ha spinto il tronista ad andare da lei per risolvere la situazione. Per quanto riguarda il Trono over, invece, Gemma dovrà ... Leggi su italiasera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Inizia la nuova settimana ditra aspettative e certezze. L’ultima si era conclusa con le vicende dei due tronisti rimasti, Davide e Sophie, alla presa con la scelta, ogni giorno meno scontata. I due ragazzi, infatti, sono rimasti con due corteggiatori a testa e la decisione da prendere al momento non sembra così immediata., lunedì 25, la puntata che dà il via alla nuova settimana potrebbe riprendere proprio dal. In tal caso potremmo vedere Davide correre da Beatrice. La corteggiatrice, infatti, non si era presentata nell’ultima esterna con Davide. Il che ha spinto il tronista ad andare da lei per risolvere la situazione. Per quanto riguarda il, invece, Gemma dovrà ...

