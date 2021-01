Sud Sudan: ”diminuiscono i reclutamenti di bambini-soldato” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sud Sudan, parliamo di uccisioni e umiliazioni, mutilazioni, abusi sessuali, reclutamento, fenomeni che negli ultimi 5 anni hanno visto, fortunatamente, un netto calo. Questo è il dato del Segretario generale per i bambini e i conflitti armati nel Paese. Save the Children sottolinea quanto le gravi violazioni contro i bambini in Sud Sudan hanno subito Leggi su periodicodaily (Di lunedì 25 gennaio 2021) Sud, parliamo di uccisioni e umiliazioni, mutilazioni, abusi sessuali, reclutamento, fenomeni che negli ultimi 5 anni hanno visto, fortunatamente, un netto calo. Questo è il dato del Segretario generale per ie i conflitti armati nel Paese. Save the Children sottolinea quanto le gravi violazioni contro iin Sudhanno subito

Sud Sudan, nonostante il numero resti 'inaccettabile', Save the Children sottolinea quanto le violazioni contro i bambini siano diminuite.

AFRICA/SUD SUDAN - “Solo l'amore e la generosità costruiscono la Chiesa” dice un missionario

Sud Sudan, nonostante il numero resti 'inaccettabile', Save the Children sottolinea quanto le violazioni contro i bambini siano diminuite.