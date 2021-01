Star Wars: Knights of the Old Republic sta per tornare? EA e BioWare non sarebbero coinvolte nel progetto (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un nuovo gioco di Star Wars: Knights of the Old Republic è in fase di sviluppo al di fuori di Electronic Arts e BioWare secondo recenti rumor. Secondo Bespin Bulletin, insider accreditato di Star Wars, ha affermato in un recente podcast che un nuovo gioco della serie RPG è effettivamente in sviluppo presso un altro sviluppatore. È stato riferito in precedenza di un nuovo gioco KOTOR in lavorazione, ma questo è il primo suggerimento che potrebbe essere in fase di sviluppo al di fuori del suo creatore originale BioWare ed EA, che fino a poco tempo fa era l'unica grande azienda a realizzare giochi di Star Wars. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021) Un nuovo gioco diof the Oldè in fase di sviluppo al di fuori di Electronic Arts esecondo recenti rumor. Secondo Bespin Bulletin, insider accreditato di, ha affermato in un recente podcast che un nuovo gioco della serie RPG è effettivamente in sviluppo presso un altro sviluppatore. È stato riferito in precedenza di un nuovo gioco KOTOR in lavorazione, ma questo è il primo suggerimento che potrebbe essere in fase di sviluppo al di fuori del suo creatore originaleed EA, che fino a poco tempo fa era l'unica grande azienda a realizzare giochi di. Leggi altro...

