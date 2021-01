Sipario sul Conte2, premier punta a ter ma teme sgambetti (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha provato a resistere ma alla fine ha dovuto cedere e oggi si dimetterà. Impossibile andare ancora avanti, con la relazione in Parlamento del ministro Alfonso Bonafede sulla Giustizia che si avvicina (e i numeri che danno il governo sotto al Senato) e i "volenterosi" che ancora non si trovano, nonostante giorni di contatti e trattative.È stata una giornata ad altissima tensione, ieri, segnata da contatti frenetici, riunioni convocate d'urgenza dalle forze politiche di maggioranza e voci che si rincorrono per tutto il pomeriggio su una possibile salita al Colle già ieri sera. Il premier, impegnato in incontri con le parti sociali sul Recovery, si confronta con il suo staff e con i leader dei partiti che lo sostengono e alla fine decide: oggi alle 9 riunirà il Consiglio dei ministri e poi si recherà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha provato a resistere ma alla fine ha dovuto cedere e oggi si dimetterà. Impossibile andare ancora avanti, con la relazione in Parlamento del ministro Alfonso Bonafede sulla Giustizia che si avvicina (e i numeri che danno il governo sotto al Senato) e i "volenterosi" che ancora non si trovano, nonostante giorni di contatti e trattative.È stata una giornata ad altissima tensione, ieri, segnata da contatti frenetici, riunioni convocate d'urgenza dalle forze politiche di maggioranza e voci che si rincorrono per tutto il pomeriggio su una possibile salita al Colle già ieri sera. Il, impegnato in incontri con le parti sociali sul Recovery, si confronta con il suo staff e con i leader dei partiti che lo sostengono e alla fine decide: oggi alle 9 riunirà il Consiglio dei ministri e poi si recherà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cui ...

FrancescoSamma2 : @matteosalvinimi Ho la sensazione che sul Cinquestelle stia calando il sipario. Conte si è dimesso, la Raggi nomina… - Fra_Emme : Comunque sul discorso donne non vere gamerz, a 19 anni uscii con degli amici di amici. A un certo punto tirai fuori… - CervelloEx : RT @Confumale: STORIA TRISTE. Tutti a cena... io in ufficio... pausa, vado al bar (deserto) e mi metto a suonare il piano (Perfect Nda) arr… - Barbarasbadata : RT @Confumale: STORIA TRISTE. Tutti a cena... io in ufficio... pausa, vado al bar (deserto) e mi metto a suonare il piano (Perfect Nda) arr… - AlexanderLandSp : RT @Confumale: STORIA TRISTE. Tutti a cena... io in ufficio... pausa, vado al bar (deserto) e mi metto a suonare il piano (Perfect Nda) arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Sipario sul Sipario sul Conte2 giallorosso,lui punta a ter ma teme sgambetti askanews Sipario sul Conte2, premier punta a ter ma teme sgambetti

Oggi ultimo Consiglio dei ministri per riparare guaio Olimpiadi. Poi il capo dell'esecutivo da Mattarella puntando a reincarico ...

Coppa Italia: - Designati gli arbitri dei quarti di finale

Ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i Quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021: INTER – MILAN Marte ...

Oggi ultimo Consiglio dei ministri per riparare guaio Olimpiadi. Poi il capo dell'esecutivo da Mattarella puntando a reincarico ...Ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per i Quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021: INTER – MILAN Marte ...