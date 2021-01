Silvio Berlusconi candidato al Quirinale | l’ipotesi di Matteo Salvini

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Sono trascorsi e quasi volti al termine i 7 anni di mandato di Sergio Mattarella nelle vesti di Presidente della Repubblica. Una scadenza che proprio il Capo dello Stato aveva rimarcato nel corso del suo ultimo discorso di fine anno: “Quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese“. Guardando in avanti e spingendosi oltre i confini della prevedibilità, è il leader della Legaa pronunciarsi facendo nomi e cognomi sui possibili candidati alla Presidenza del Paese. Sergio Mattarella, ultimo anno di mandato da Capo dello Stato Al momento sembra che il discorso “candidati al” non sia ancora stato nei fatti posto all’ordine del giorno del centro-destra, al momento preso come ...