Panetta (Bce): “Con Covid aumenta la distanza tra ricchi e poveri. Recovery plan può trasformare crisi in occasione” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Lo shock provocato dal Covid-19 ha fatto riemergere, accentuandole, fragilità economiche, sociali e ambientali a livello globale, acuendo i rischi di un incremento delle iniquità e dei divari tra ricchi e poveri”. Lo afferma il componente del board della Banca centrale europea Fabio Panetta intervenendo all’anniversario dell’Associazione italiana degli analisti finanziari (Aiaf). “È divenuta evidente l’urgenza di affrontare i problemi in grado di condizionare il benessere dell’umanità. L’attività economica è al tempo stesso causa e vittima dei cambiamenti climatici”, ha ggiunto Panetta. La parole del banchiere centrale arrivano nel giorno di apertura del World Economic Forum che avrà questi temi al centro dei suoi circa 100 incontri e a cui interverrà anche la presidente della Bce Christine Lagarde. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Lo shock provocato dal-19 ha fatto riemergere, accentuandole, fragilità economiche, sociali e ambientali a livello globale, acuendo i rischi di un incremento delle iniquità e dei divari tra”. Lo afferma il componente del board della Banca centrale europea Fabiointervenendo all’anniversario dell’Associazione italiana degli analisti finanziari (Aiaf). “È divenuta evidente l’urgenza di affrontare i problemi in grado di condizionare il benessere dell’umanità. L’attività economica è al tempo stesso causa e vittima dei cambiamenti climatici”, ha ggiunto. La parole del banchiere centrale arrivano nel giorno di apertura del World Economic Forum che avrà questi temi al centro dei suoi circa 100 incontri e a cui interverrà anche la presidente della Bce Christine Lagarde. ...

TV7Benevento : Bce: Panetta, 'avviata riflessione per capire come contribuire a transizione climatica' (2)... - TV7Benevento : Bce: Panetta, 'avviata riflessione per capire come contribuire a transizione climatica'... - andreadortenzio : Recovery: Panetta, è occasione unica, farne uso accorto #bce - Ultima Ora - ANSA - TV7Benevento : Coronavirus: Panetta (Bce), 'accentua fragilità, rischio più divario tra ricchi e poveri'... - TV7Benevento : Coronavirus: Panetta (Bce), 'servirà sostegno prolungato politiche fiscali e monetarie'... -