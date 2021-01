Muore dopo essere entrato nell’ambasciata italiana in Uruguay: cosa è successo a Luca Ventre (Di lunedì 25 gennaio 2021) cosa sia successo a Luca Ventre, il 35 enne Lucano morto a Montevideo, il primo gennaio 2021 è ancora tutto da chiarire. Padre di una bimba di 8 mesi, Ventre si era trasferito a Montevideo otto anni fa, affiancando il padre Mario, che tutt’ora vive nel paese sud-americano. Arrivato in Uruguay, Luca apre prima un bar, poi una pizzeria e collabora con la Camera di commercio della città nel settore dell’import-export di alimentari, in particolare della cioccolata. cosa è accaduto in ambasciata Sono le 7:07. A Montevideo, capitale dell’Uruguay, un ragazzo di 35 anni varca il muro di cinta che dà su corso José Benito Lamas in cui ha sede l’ambasciata italiana. Lo fa scavalcando e rompendo un paio di ... Leggi su tpi (Di lunedì 25 gennaio 2021)sia, il 35 enneno morto a Montevideo, il primo gennaio 2021 è ancora tutto da chiarire. Padre di una bimba di 8 mesi,si era trasferito a Montevideo otto anni fa, affiancando il padre Mario, che tutt’ora vive nel paese sud-americano. Arrivato inapre prima un bar, poi una pizzeria e collabora con la Camera di commercio della città nel settore dell’import-export di alimentari, in particolare della cioccolata.è accaduto in ambasciata Sono le 7:07. A Montevideo, capitale dell’, un ragazzo di 35 anni varca il muro di cinta che dà su corso José Benito Lamas in cui ha sede l’ambasciata. Lo fa scavalcando e rompendo un paio di ...

biif : RT @Z3r0Rules: Dopo avere fatto vaccino Pfizer, sputa sangue, sanguina il naso, vomita sangue. E poi muore. Una persona in buona salute. Av… - nyandiona : @dreampinks no lo fanno una schifezza perché “eh no muore dopo due secondi perché perde energia!!” come se poi non… - RenzoCianchetti : RT @Signorasinasce: #Aversa, morto medico di 45 anni per arresto cardiaco. 'Aveva fatto il #vaccino' - - Today_it : La donna che muore di Covid e “resuscita” dopo nove giorni - max1ci6 : RT @gzibordi: California: indagine su un uomo sano che era stato positivo, poi si vaccina lo stesso e muore dopo poche ore -

Ultime Notizie dalla rete : Muore dopo Schianto in moto sulla Provinciale, Luca muore dopo un mese Il Mattino MasterChef Italia: Alberto Naponi è morto, partecipò alla terza edizione del programma

E' morto Alberto Naponi, noto al pubblico televisivo per aver preso parte alla terza edizione di MasterChef Italia: il programma lo ricorda con un post su Facebook. Alberto Naponi è morto all'età di 7 ...

"Il ministro Speranza faccia chiarezza sul morto per New Delhi in ospedale a Livorno"

Livorno, 25 gennaio 2021 - "Se crepo, cercate tutti di vederci chiaro'. Questo è uno degli ultimi sfoghi virtuali di Giovanni Mesini, il 68enne entrato in ospedale a Livorno per un dolore alla gamba c ...

E' morto Alberto Naponi, noto al pubblico televisivo per aver preso parte alla terza edizione di MasterChef Italia: il programma lo ricorda con un post su Facebook. Alberto Naponi è morto all'età di 7 ...Livorno, 25 gennaio 2021 - "Se crepo, cercate tutti di vederci chiaro'. Questo è uno degli ultimi sfoghi virtuali di Giovanni Mesini, il 68enne entrato in ospedale a Livorno per un dolore alla gamba c ...