Milano | perseguita e pedina la moglie con cui si sta separando | arrestato

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - pedinava e minacciava la moglie con cui si stava separando, fino a seguirla in Calabria, di nascosto, durante le vacanze. Per questo e altri "atti persecutori" raccolti nelle indagini della Procura di Milano un 40enne è stato arrestato dai Carabinieri di Pero (Milano). Da giovedì scorso è agli arresti domiciliari. La denuncia della moglie risale a settembre: la donna non poteva più proseguire una vita normale per il clima di persecuzione e ingerenza nella sua privacy da parte dell'arrestato, che era arrivato a molestarla, controllarla, e a fare pressioni sugli amici di lei per convincerla a tornare con lui. Lo stalking era continuato per diverso tempo, con messaggi continui, lettere, ...

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – Pedinava e minacciava la moglie con cui si stava separando, fino a seguirla in Calabria, di nascosto, durante le vacanze. Per questo e altri “atti persecutori” raccolti n ...

Pero, perseguitò la moglie durante la separazione: arrestato

Un 40enne, residente a Pero nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori nei confronti della moglie. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia ca ...

