Lignano | al via i lavori per prolungamento della ciclabile lungolaguna

Leggi su udine20

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Nei scorsi giorni sono stati avviati idipistadi ViaTrento. Si sta infatti procedendo al posizionamento dei nuovi parapetti in legno nel tratto che, partendo da Via Lovato, costeggia lo splendido scorcio sulla Laguna, per arrivare fino alla zona del Pantanello. “Questa pistaè molto frequentata e particolarmente amata dai nostri cittadini e dai numerosi turisti durante tutto l’arco dell’anno” ha dichiarato il SindacoCittà diSabbiadoro, avv. Luca Fanotto. “Con il completamento di questo ulteriore tratto saremo in grado di garantire non un semplice percorso, ma anche un’esperienza di particolare bellezza paesaggistica e naturalistica, in collegamento con gli altri anelli ...