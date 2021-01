"Licenziami, non è uno scherzo". Caos ad Amici, Arisa disperata si appella alla De Filippi: Mediaset, situazione senza precedenti (Di lunedì 25 gennaio 2021) Arisa e Rudy Zerbi di andare d'accordo proprio non ne vogliono sapere. I due insegnanti di Amici si sono trovati a discutere anche durante la nuova puntata del daytime del programma di Canale 5. Il motivo? Un allievo della cantante, Raffaele. Arisa e Rudy Zerbi infatti si sono trovati in disaccordo sull'esibizione. Inutili i tentativi di calmare le acque da parte di Maria De Filippi. Arisa infatti si è lasciata andare a una richiesta senza precedenti: “Licenziami. Non sto scherzando. È proprio una rottura”. La cantante è stata più volte criticata con l'accusa di essere troppo buona. Ma lei non ci pensa proprio a cambiare metodo: "Io penso che ci sia un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021)e Rudy Zerbi di andare d'accordo proprio non ne vogliono sapere. I due insegnanti disi sono trovati a discutere anche durante la nuova puntata del daytime del programma di Canale 5. Il motivo? Un allievo della cantante, Raffaele.e Rudy Zerbi infatti si sono trovati in disaccordo sull'esibizione. Inutili i tentativi di calmare le acque da parte di Maria Deinfatti si è lasciata andare a una richiesta: “. Non sto scherzando. È proprio una rottura”. La cantante è stata più volte criticata con l'accusa di essere troppo buona. Ma lei non ci pensa proprio a cambiare metodo: "Io penso che ci sia un accanimento oltremodo con i miei allievi. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi ...

AdeleGatto11 : 'Maria licenziami' 'Maria, guarda mi ha fatto un po' cacare' Come non amarla? ?? @AmiciUfficiale #Amici20 #Amici2020 - sejcapsq : RT @beehyvelex: “MARIA LICENZIAMI” Arisa ti amo, non smettere mai ti prego #Amici20 - beehyvelex : “MARIA LICENZIAMI” Arisa ti amo, non smettere mai ti prego #Amici20 - Beth_1_2_ : “MARIA LICENZIAMI. NON STO SCHERZANDO” VOLOOO ?????? #Amici20 - sarahross71 : @ilgiornale Non solo! Fino ad un mese fa minacciavano di licenziamento coloro che non volevano sottoporsi al vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziami non Amici, Arisa disperata: "Maria licenziami, non scherzo". Un terremoto per la De Filippi Liberoquotidiano.it Fantacalcio Roma, caos Dzeko! Le condizioni di Mkhitaryan, Pedro e Mirante

La Roma prova a rialzarsi dopo il caos in cui è finita la scorsa settimana. Il doppio confronto con lo Spezia, perso malamente in Coppa Italia e vinto last minute in campionato, ha causato prima il li ...

Amici 20, è guerra aperta tra Zerbi e Arisa: “Maria, licenziami!”, l’appello

I due insegnanti di canto non si sono presi e ormai è uno scontro continuo dopo le esibizioni dei loro allievi, dato che hanno due modi di insegnare praticamente opposti ...

La Roma prova a rialzarsi dopo il caos in cui è finita la scorsa settimana. Il doppio confronto con lo Spezia, perso malamente in Coppa Italia e vinto last minute in campionato, ha causato prima il li ...I due insegnanti di canto non si sono presi e ormai è uno scontro continuo dopo le esibizioni dei loro allievi, dato che hanno due modi di insegnare praticamente opposti ...