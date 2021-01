Indagato per omicidio e occultamento di cadavere: fermato il fidanzato della 17enne ritrovata carbonizzata in un burrone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere Pietro Monreale, il 19enne che la mattina del 23 gennaio, dopo aver passato la serata insieme alla fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni, ha accompagnato i Carabinieri di Caccamo, in provincia di Palermo, il corpo carbonizzato della ragazza in un burrone. Secondo gli inquirenti, è lui il principale indiziato per la morte della giovane. Per tutta la notte il procuratore della Repubblica di Termini Imerese, Giacoma Barbara, ha cercato di interrogare il giovane, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, che si è però avvalso della facoltà di non rispondere, pur avendo in precedenza proclamato la propria innocenza. L’interrogatorio è andato avanti per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si trova in stato di fermo con l’accusa didiPietro Monreale, il 19enne che la mattina del 23 gennaio, dopo aver passato la serata insieme alla fidanzata Roberta Siragusa, 17 anni, ha accompagnato i Carabinieri di Caccamo, in provincia di Palermo, il corpo carbonizzatoragazza in un. Secondo gli inquirenti, è lui il principale indiziato per la mortegiovane. Per tutta la notte il procuratoreRepubblica di Termini Imerese, Giacoma Barbara, ha cercato di interrogare il giovane, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, che si è però avvalsofacoltà di non rispondere, pur avendo in precedenza proclamato la propria innocenza. L’interrogatorio è andato avanti per ...

