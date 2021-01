In fuga a 16 anni con una ragazza conosciuta su TikTok: appello per Selena Jennifer (Di lunedì 25 gennaio 2021) In fuga a 16 anni con una ragazza conosciuta su TikTok: sarebbe questo il contesto dietro il caso di Selena Jennifer Castillo, scomparsa da Reggello (Firenze) il 14 gennaio scorso. Questa, secondo quanto emerso, la preoccupazione della famiglia che si è rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto? per ritrovarla. Selena Jennifer, in fuga a 16 anni: la paura della famiglia TikTok ancora al centro di pesanti ombre dopo il caso della piccola Antonella, morta a 10 anni in seguito a una presunta “challenge” sul noto social network cinese. La vicenda che fa riaccendere i riflettori sui pericoli del web riguarda una 16enne, Selena ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ina 16con unasu: sarebbe questo il contesto dietro il caso diCastillo, scomparsa da Reggello (Firenze) il 14 gennaio scorso. Questa, secondo quanto emerso, la preoccupazione della famiglia che si è rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto? per ritrovarla., ina 16: la paura della famigliaancora al centro di pesanti ombre dopo il caso della piccola Antonella, morta a 10in seguito a una presunta “challenge” sul noto social network cinese. La vicenda che fa riaccendere i riflettori sui pericoli del web riguarda una 16enne,...

