Hogwarts Legacy, Gotham Knights e non solo: il futuro di Warner Bros. sembra tutto Live Service (Di lunedì 25 gennaio 2021) Warner Bros. Interactive Entertainment ha alcuni progetti entusiasmanti in arrivo su PC e console nei prossimi due anni e, secondo il suo sito web dedicato alle carriere, la società vuole che i suoi nuovi giochi abbiano "un forte focus sul Live Service". Questa linea specifica è stata individuata dall'utente MauroNL su Twitter e indica che WBIE è entusiasta di sviluppare progetti che dureranno per molti anni a venire attraverso regolari aggiornamenti di contenuti gratuiti, DLC a pagamento e/o microtransazioni. "WBIE è attualmente coinvolta in una serie di nuovi progetti, che vanno dai giochi casual ai giochi principali con i nostri famosi franchise in arrivo su tutte le piattaforme (console, digitale, mobile) con una forte attenzione al Live Service". Ovviamente, alcuni dei nuovi ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 25 gennaio 2021). Interactive Entertainment ha alcuni progetti entusiasmanti in arrivo su PC e console nei prossimi due anni e, secondo il suo sito web dedicato alle carriere, la società vuole che i suoi nuovi giochi abbiano "un forte focus sul". Questa linea specifica è stata individuata dall'utente MauroNL su Twitter e indica che WBIE è entusiasta di sviluppare progetti che dureranno per molti anni a venire attraverso regolari aggiornamenti di contenuti gratuiti, DLC a pagamento e/o microtransazioni. "WBIE è attualmente coinvolta in una serie di nuovi progetti, che vanno dai giochi casual ai giochi principali con i nostri famosi franchise in arrivo su tutte le piattaforme (console, digitale, mobile) con una forte attenzione al". Ovviamente, alcuni dei nuovi ...

Nextplayer_it : Hogwarts Legacy potrebbe non arrivare su PS4? - nicola72889826 : RT @InstantGamingIT: Hogwarts Legacy potrebbe non uscire su PS4 e Xbox One - InstantGamingIT : Hogwarts Legacy potrebbe non uscire su PS4 e Xbox One - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Il gioco dedicato al franchise di #HarryPotter cambia i piani in corsa? #HogwartsLegacy - spaziogames : Il gioco dedicato al franchise di #HarryPotter cambia i piani in corsa? #HogwartsLegacy -