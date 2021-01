Governo: Conte domani da Mattarella, Capo Stato pronto ad arbitrare crisi/Adnkronos (2) (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Adnkronos) – Mercoledì mattina infatti al Quirinale sono in programma le celebrazioni per il ‘Giorno della memoria’; occorre tener conto dei tempi tecnici legati alla formazione delle varie delegazioni; e soprattutto sarà necessario predisporre tutta una serie di precauzioni legate all’emergenza sanitaria, che porteranno quindi una serie di novità rispetto ad un protocollo seguito da oltre 70 anni.Ai suoi interlocutori Mattarella naturalmente non ha da proporre nessuna soluzione auspicata o auspicabile, ma soltanto da ricordare il metodo che guida le sue valutazioni e le sue scelte: il Paese sempre, e soprattutto in questo frangente, ha bisogno di un Governo che poggi su una maggioranza parlamentare chiara e basata su un solido accordo politico. Da questa premessa derivano tutte le altre decisioni relative alle formule politiche, al ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 25 gennaio 2021) () – Mercoledì mattina infatti al Quirinale sono in programma le celebrazioni per il ‘Giorno della memoria’; occorre tener conto dei tempi tecnici legati alla formazione delle varie delegazioni; e soprattutto sarà necessario predisporre tutta una serie di precauzioni legate all’emergenza sanitaria, che porteranno quindi una serie di novità rispetto ad un protocollo seguito da oltre 70 anni.Ai suoi interlocutorinaturalmente non ha da proporre nessuna soluzione auspicata o auspicabile, ma soltanto da ricordare il metodo che guida le sue valutazioni e le sue scelte: il Paese sempre, e soprattutto in questo frangente, ha bisogno di unche poggi su una maggioranza parlamentare chiara e basata su un solido accordo politico. Da questa premessa derivano tutte le altre decisioni relative alle formule politiche, al ...

