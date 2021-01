GF Vip, Dayane Mello: 'Quelli con la 'panciona' dovrebbero vergognarsi', bufera sulla showgirl (Di lunedì 25 gennaio 2021) Che Dayane Mello faccia commenti sul fisico dei coinquilini del GF Vip non è una novità, ma stavolta la concorrente brasiliana ha fatto arrabbiare il popolo del web lasciandosi sfuggire delle ... Leggi su leggo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Chefaccia commenti sul fisico dei coinquilini del GF Vip non è una novità, ma stavolta la concorrente brasiliana ha fatto arrabbiare il popolo del web lasciandosi sfuggire delle ...

trash_italiano : #GFVIP, Dayane Mello contro Tommaso Zorzi: 'mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mental… - GrandeFratello : Ladies and gentlemen... gli opinionisti di Domenica Vip: Samantha, Carlotta, Andrea Zenga e Dayane Mello! ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la prima VIP salva è... DAYANE! #GFVIP - Elisa00970936 : RT @fridayiminI0ve: Zenga: oh comunque Dayane è stata brava durante domenica VIP oggi Crocc: “anche un orologio rotto segna l’ora giusta du… - giorgia_ava : RT @fridayiminI0ve: Zenga: oh comunque Dayane è stata brava durante domenica VIP oggi Crocc: “anche un orologio rotto segna l’ora giusta du… -