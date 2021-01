GF Vip | Andrea Zelletta e Natalia Paragoni potrebbero andare a convivere dopo il reality show

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 25 gennaio 2021)pronti ada vivere insieme Senza ombra di dubbio il Grande Fratello Vip 5 verrà ricordato a lungo per via della sua durata. Infatti, partito lo scorso settembre andrà avanti sino alla fine del prossimo mese di febbraio, per la bellezza di oltre cinque mesi. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, visto il nuovo prolungamento in settimana si sono messi in contatto con i familiari per avere un po’ di conforto e di sentirsi meno soli. E se Stefania Orlando ha parlato col marito Simone Gianlorenzi e Rosalinda Cannavò con la sorella,ha contattato la storica fidanzata. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donnela telefonata ha comunicato a ...