Ecoincentivi statali | partenza a razzo In una settimana già utilizzati 51 milioni

partenza a razzo per gli Ecoincentivi statali dedicati all'automobile. Gli stessi erano diventati disponibili per il pubblico lo scorso lunedì 18 gennaio e prenotabili dai concessionari attraverso una piattaforma dedicata. In meno di una settimana da quando sono stati resi disponibili, sono stati stati utilizzati circa 51 milioni di euro: circa 46 dagli automobilisti che hanno scelto un'auto con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 grammi al km – impressionante la risposta dedicata a questa categoria: in poco meno di una settimana, sono state utilizzate già 1/5 delle risorse disponibili – mentre 5 milioni dagli automobilisti che hanno ripiegato su un'auto ad alto tasso di elettrificazione, con emissioni di CO2 fra 0 e 60 grammi al ...

