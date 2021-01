E’ in coppia con Gianluca, chi è Giulia la secchiona de “La pupa e il secchione” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 21 gennaio è iniziata la nuova edizione dello show “La pupa e il secchione e Viceversa”, quest’anno presentato dal comico Andrea Pucci in prima serata su Italia 1. In gara a sfidarsi ogni settimana si ritrovano 5 pupe, 5 secchioni, 3 pupi e 3 secchione. Durante la prima puntata sono state formate le coppie che si sfideranno durante tutta la durata del programma. Giulia è capitata in coppia con Gianluca Tornese, 28enne Napoletano, che ha partecipato per ben due volte a “Uomini e Donne” come corteggiatore. Ovviamente, lo scopo del programma è quello di far risaltare le diverse visioni di ogni tipologia di persona e il loro modo di vivere totalmente diverso. Foto: Instagram/La pupa e il secchione Se da un lato ci sono le pupe e i pupi, totalmente ... Leggi su virali.video (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 21 gennaio è iniziata la nuova edizione dello show “Lae ile Viceversa”, quest’anno presentato dal comico Andrea Pucci in prima serata su Italia 1. In gara a sfidarsi ogni settimana si ritrovano 5 pupe, 5 secchioni, 3 pupi e 3. Durante la prima puntata sono state formate le coppie che si sfideranno durante tutta la durata del programma.è capitata inconTornese, 28enne Napoletano, che ha partecipato per ben due volte a “Uomini e Donne” come corteggiatore. Ovviamente, lo scopo del programma è quello di far risaltare le diverse visioni di ogni tipologia di persona e il loro modo di vivere totalmente diverso. Foto: Instagram/Lae ilSe da un lato ci sono le pupe e i pupi, totalmente ...

GustavoLamela00 : @brunellarovetta posso solo dirti che essendo mia madre un autrice del gf e avendola pressata su questa dinamica mi… - pastaefagioli__ : @PowaGirls cmq come hai scritto tu se R è ancora dentro grazie al Brasile un motivo c'è ed è il suo legame con D,… - morphtojade : RT @Mariasi54104902: Se i prelemi fossero persone con il cervello funzionante per prima finalista voterebbe Stefania invece NOOOO perché es… - Mariasi54104902 : Se i prelemi fossero persone con il cervello funzionante per prima finalista voterebbe Stefania invece NOOOO perché… - pierpaolina87 : L'8? Guarda che la finale è il 26 e lui ci arriva e forse vince pure, è il patto che ha fatto con il GF x prestarsi… -

Ultime Notizie dalla rete : coppia con Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: Kulusevski in coppia con Ronaldo Goal.com Oppo A55: battery phone middle-range con 5G e triplice fotocamera

Oppo apre la settimana con la presentazione, per ora in Cina, dello smartphone di fascia medio-bassa Oppo A55, con una notevole batteria a supporto della connettività 5G e, sul retro, una triplice fot ...

Roberta uccisa a 17 anni, l’amica: “L’ho vista con un occhio nero, con Pietro litigava spesso”

“La scorsa estate avevo visto Roberta con un occhio nero – racconta una compagna della 17enne a “Repubblica” – I litigi erano proseguiti, poi di recente sembrava essere tornato il sereno”. Sono tante ...

Oppo apre la settimana con la presentazione, per ora in Cina, dello smartphone di fascia medio-bassa Oppo A55, con una notevole batteria a supporto della connettività 5G e, sul retro, una triplice fot ...“La scorsa estate avevo visto Roberta con un occhio nero – racconta una compagna della 17enne a “Repubblica” – I litigi erano proseguiti, poi di recente sembrava essere tornato il sereno”. Sono tante ...