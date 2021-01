Droga e pandemia, spaccio continuo e in crescita (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tra gli scenari inquietanti che il coronavirus ha ridisegnato, ci sono sicuramente quelli dello spaccio di stupefacenti e del narcotraffico che non solo non paiono aver subito contraccolpi ma, anzi, in talune nazioni hanno visto addirittura una maggiore espansione. È cresciuta per esempio la vendita di Droga online: tramite il deepweb e le criptovalute le mafie e i narcotrafficanti riescono a continuare i loro affari; i consumatori invece possono acquistare attraverso portali dedicati, App mobili e sistemi crittografati che danno filo da torcere agli investigatori. Le consegne possono avvenire attraverso l’indicazione di coordinate del luogo segreto dove trovare la sostanza o con pusher travestiti da fattorini, che facilmente possono confondersi per via dell’accresciuto numero di spedizionieri e corrieri in giro per le nostre città. Guardando ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tra gli scenari inquietanti che il coronavirus ha ridisegnato, ci sono sicuramente quelli dellodi stupefacenti e del narcotraffico che non solo non paiono aver subito contraccolpi ma, anzi, in talune nazioni hanno visto addirittura una maggiore espansione. È cresciuta per esempio la vendita dionline: tramite il deepweb e le criptovalute le mafie e i narcotrafficanti riescono a continuare i loro affari; i consumatori invece possono acquistare attraverso portali dedicati, App mobili e sistemi crittografati che danno filo da torcere agli investigatori. Le consegne possono avvenire attraverso l’indicazione di coordinate del luogo segreto dove trovare la sostanza o con pusher travestiti da fattorini, che facilmente possono confondersi per via dell’accresciuto numero di spedizionieri e corrieri in giro per le nostre città. Guardando ...

genovesergio76 : RT @HuffPostItalia: Droga e pandemia, spaccio continuo e in crescita - HuffPostItalia : Droga e pandemia, spaccio continuo e in crescita - ZitelleArturo : Prime cause per notte in Italia, cancro, incidenti stradali, alcolismo, ischemia cerebrale, droga. Ma qui si combat… - Thom66cl : @Ilconservator uccidiamo tuuuuutti i figli Burioni!! siiiii!! solo cosi sconfiggeremo la pandemia!!!aaahahahahahaha… - ailgamar : Il bello di quest'era è che finisci di vedere una serie sui cartelli della droga colombiana e poco dopo Tripadvisor… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga pandemia Droga e pandemia, spaccio continuo e in crescita L'HuffPost Droga e pandemia, spaccio continuo e in crescita

Tra gli scenari inquietanti che il coronavirus ha ridisegnato, ci sono sicuramente quelli dello spaccio di stupefacenti e del narcotraffico che non solo non paiono aver subito contraccolpi ma, anzi, i ...

Articolo - Guerra alla droga. Cambiare le relazioni Usa/Mexico

Secondo la legge, sono posti dei limiti alla capacità di questi agenti statunitensi di condurre operazioni segrete e reclutare informatori. Oltre al fatto che il Messico è uno dei maggiori partner com ...

Tra gli scenari inquietanti che il coronavirus ha ridisegnato, ci sono sicuramente quelli dello spaccio di stupefacenti e del narcotraffico che non solo non paiono aver subito contraccolpi ma, anzi, i ...Secondo la legge, sono posti dei limiti alla capacità di questi agenti statunitensi di condurre operazioni segrete e reclutare informatori. Oltre al fatto che il Messico è uno dei maggiori partner com ...