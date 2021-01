CBD | un alleato per il benessere di corpo e mente

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Da non confondere con il THC, il CBD (o cannabidiolo) è una sostanza contenuta nella Cannabis che ha proprietà analgesiche, antinfiammatorie e molti altri effetti positivi sulla salute. Si tratta di un cannabinoide non psicoattivo, che interagisce con specifici recettori delle cellule del sistema immunitario e del sistema nervoso centrale. Le sue numerose qualità, associate all’assenza di assuefazione, hanno suscitato interesse nella comunità scientifica, con vari studi su effetti ed applicazioni. Il CBD viene infatti usato per il trattamento di diversi disturbi, tra cui ansia, psicosi ed epilessia. Si dimostra efficace nelle patologie che inducono convulsioni, tanto da essere spesso preferito ai tradizionali farmaci antiepilettici. In particolare la sua azione anticonvulsivante lo rende un ottimonelle terapie per l’epilessia infantile. Si rivela molto ...