Bce | Panetta | ' avviata riflessione per capire come contribuire a transizione climatica'

Milano, 25 gen. (Adnkronos) - La finanza sostenibile è "un fondamentale strumento di gestione dei rischi rilevanti derivanti dai cambiamenti climatici" e "nei mesi scorsi la Bce ha avviato una riflessione volta a individuare le modalità con cui essa può contribuire alla transizione climatica nel pieno rispetto del mandato che l'ordinamento giuridico europeo le conferisce". Lo ha spiegato Fabio Panetta (Comitato Esecutivo Bce), in occasione dei 50 anni dell'Aiaf. La Bce, ad esempio, "può contribuire alle politiche ambientali nell'attuazione della politica monetaria, il cosiddetto framework operativo. Passi in questa direzione sono stati già compiuti, ad esempio attraverso l'inclusione di strumenti di finanza sostenibile – i sustainability-linked bonds – tra le garanzie utilizzabili

Milano, 25 gen. (Adnkronos) – “Lo shock causato dal Covid-19 ha compresso la capacità di spesa di famiglie e imprese e generato incertezze diffuse, accentuando queste tendenze.(Adnkronos) – La riflessione su questi aspetti “è in corso nell’ambito della revisione della strategia di politica monetaria. Ma non è interessata solo la politica monetaria. I cambiamenti climatici i ...