Toni: «Milik serviva al Napoli. Non capisco perché in Italia si metta ai margini chi non rinnova» (Di domenica 24 gennaio 2021) Tuttosport intervista Luca Toni. Il tema è la Juventus, ma nel discorso cade anche Milik. Gli viene chiesto se il polacco, appena ceduto al Marsiglia, non avrebbe fatto comodo ai bianconeri. Risponde: «Di Milik avrebbe bisogno il Napoli e in Supercoppa si è visto chiaramente. Senza Osimhen e con Mertens non al top, il solo Petagna non può bastare. Sinceramente non capisco perché in Italia ci sia l’abitudine a mettere ai margini chi non rinnova il contratto. All’estero, anche chi non prolunga, gioca fino alla fine». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 24 gennaio 2021) Tuttosport intervista Luca. Il tema è la Juventus, ma nel discorso cade anche. Gli viene chiesto se il polacco, appena ceduto al Marsiglia, non avrebbe fatto comodo ai bianconeri. Risponde: «Diavrebbe bisogno ile in Supercoppa si è visto chiaramente. Senza Osimhen e con Mertens non al top, il solo Petagna non può bastare. Sinceramente noninci sia l’abitudine a mettere aichi nonil contratto. All’estero, anche chi non prolunga, gioca fino alla fine». L'articolo ilsta.

napolista : Toni: «#Milik serviva al Napoli. Non capisco perché in Italia si metta ai margini chi non rinnova» A Tuttosport: «S… - junews24com : Toni: «Pirlo in panchina parla di più. Attaccante Juve? Penso arriverà lui» - -