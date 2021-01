Short track | pazzesco Pietro Sighel! Vince la Super Final ed è argento overall agli Europei!

(Di domenica 24 gennaio 2021)Sighel se li ricorderà senza se e senza ma questi Europei 2021 dia Danzica (Polonia). Come si era detto ieri, buon sangue non mente riferendoci alla parentela stretta con Roberto (papà die vincitore di cinque mede mondiali nello speed skating negli anni ’90), perché il 21enne trentino dopo aver stupito tutti nei 500 metri con il secondo posto continentale ha alzato ulteriormente l’asticella conquistando un altroancor più prestigioso, vale a dire nell’(la classifica che tiene conto di tutti riscontri nelle specialità sull’anello di ghiaccio polacco). Ebbene, l’azzurrino è riuscito a spingersi a tanto grazie alla prova nei 3000 metri, la, che ha visto protagonisti tutti gli ...

SMSNEWSOFFICIAL : EUROPEI SHORT TRACK DANZICA 2021: Pietro Sighel ha conquistato uno splendido argento nei 500 metri - CatelliRossella : Short track, Europei: Pietro Sighel conquista l'argento nei 500 metri - InterCLAzionale : RT @ItaliaTeam_it: PIETRO SIGHEL ARGENTO EUROPEO! ?? A Gdansk Pietro secondo nei 500 metri di short track! Ancora RT #ItaliaTeam! ???? #Sh… - franconemarisa : RT @Coninews: ?? VAI PIETROOOOOO ?? A Gdansk Pietro #Sighel si prende l'argento europeo nei 500 metri di short track! ?? #ShortTrackSkatin… - IannacciStefano : RT @vitasportivait: Che giornata per l'Italia ???? negli sport invernali! ? ?? Sofia Goggia, Sci Alpino ? ?? Michela Moioli, Snowboard cross ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Short track

Pietro Sighel se li ricorderà senza se e senza ma questi Europei 2021 di short track a Danzica (Polonia). Come si era detto ieri, buon sangue non mente riferendoci alla parentela stretta con Roberto ( ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:23 Si riparte! 14:18 La classifica generale al momento vede in testa l'olandese Suzanne Schulting, sicura ormai da tempo della medaglia d'oro, mentre per g ...