Serena Enardu, la sua auto prende fuoco: seconda volta nel giro di sei mesi, ecco cosa è successo (Di domenica 24 gennaio 2021) Spiacevole sventura per Serena Enardu. A distanza di circa sei mesi, la sua automobile ha preso fuoco per la seconda volta. Dopo avere annunciato il cauto ritorno di fiamma con Pago, per l'ex di Uomini e Donne si è presentata una difficile situazione da dovere affrontare. Serena Enardu, auto in fiamme: seconda volta nel giro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

