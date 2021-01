Mertens sembrava sofferente | Osimhen era reduce da un lunghissimo stop

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 gennaio 2021) È difficile fare di campo dopo una sconfitta del genere. Ma siamo costretti a farlo. Il Napoli è stato inesistente, fatta eccezione per i primi venti minuti. Anche perché la squadra di Gattuso ha goduto del gol a sorpresa dopo appena dieci secondi. Ha sfiorato il raddoppio un paio di volte con Demme e poi anche il messicano ha sfiorato la traversa. Nella ripresa, il Napoli non ha costruito nulla. E le sostituzioni di Gattuso hanno finito per togliere ogni – sia pur residua – chance. Gattuso ha mandato in campo due calciatori reduci da lunghi infortuni:. È come se il Napoli si fosse ritrovato in nove uomini.ha dato proprio l’idea di esserealla caviglia, non riusciva a scattare,che camminasse sulle uova.più che altro è stato in ...