Mele e pinoli | deliziosi fagottini | veloci e gustosissimi Curiose?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 24 gennaio 2021), il binomio perfetto, un’accoppiata vincente che saprà regalare tante soddisfazioni. Potete preparare dei gustosidi, pronti in poco tempo per merenda! Accompagnateli ad una tazza di tè, ad una tisana oppure ad una spremuta d’arancia. Una ricetta da offrire anche ai bambini che, in questo modo, eviteranno di mangiare le solite merendine confezionate!di sapere come si preparano? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per preparare questa ricetta, procuratevi: mela, 1 pasta sfoglia, 1 rotolo (qui la ricetta per prepararla con il fai da te), 50 g zucchero, 3 cucchiai pangrattato, 1 cucchiaio cannella in polvere, q.b. latte, q.b. Preriscaldate il forno a 180°; prendete una teglia e ...