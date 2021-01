Lozano non basta al Napoli, il Verona vince 3-1 in rimonta (Di domenica 24 gennaio 2021) Verona (ITALPRESS) – Il Napoli crolla 3-1 contro il Verona al Bentegodi che porta a casa una grande vittoria, per di più in rimonta. Eppure la squadra di Gattuso, reduce dal ko in Supercoppa con la Juve, ci aveva messo poco più di 8 secondi ad andare in vantaggio: dopo il calcio d’inizio Demme lancia subito cercando la profondità, Di Marco manca l’intervento e Lozano si trova davanti a Silvestri che batte calciando al volo. E’ subito 1-0, terzo gol più veloce nella storia della Serie A (dopo quello di Leao di qualche giornata fa arrivato a 6? dall’inizio) e gol più veloce nella storia del Napoli. Gara che appare in discesa, Verona in confusione e azzurri in controllo. Le occasioni per il raddoppio ci sarebbero ma vengono sciupate, tra cui spiccano un tiro da dentro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Ilcrolla 3-1 contro ilal Bentegodi che porta a casa una grande vittoria, per di più in. Eppure la squadra di Gattuso, reduce dal ko in Supercoppa con la Juve, ci aveva messo poco più di 8 secondi ad andare in vantaggio: dopo il calcio d’inizio Demme lancia subito cercando la profondità, Di Marco manca l’intervento esi trova davanti a Silvestri che batte calciando al volo. E’ subito 1-0, terzo gol più veloce nella storia della Serie A (dopo quello di Leao di qualche giornata fa arrivato a 6? dall’inizio) e gol più veloce nella storia del. Gara che appare in discesa,in confusione e azzurri in controllo. Le occasioni per il raddoppio ci sarebbero ma vengono sciupate, tra cui spiccano un tiro da dentro ...

ZZiliani : #Leao aveva fatto meglio, ma anche #Lozano, che sfrutta una tremenda leggerezza di #Dimarco, non scherza: 1-0 dopo… - annatrieste : Io non lo so di chi è la colpa ma gente come Koulibaly, Zielinski, Mertens, Insigne e Lozano non possono essere div… - NapoliVertical : RT @manu67915486: @Torrenapoli1 non credo sia questo il problema...io vedo proprio mancanza di idee, i giocatori in campo sono confusi, non… - aldebara_n : Si salvano Lozano e Demme. Un po Kk... Napoli alla deriva. A Gattuso è sfuggito qualcosa... O i giocatori sono scar… - MauroDs87 : Un’illusione il gol lampo di Lozano. Le solite immancabili palle gol sprecate, gli errori difensivi di #Meret e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano non Calcio, Serie A 2021: Hirving Lozano non basta al Napoli, Mattia Destro stende il Cagliari OA Sport Lozano segna il gol più veloce della storia del Napoli

Gol lampo di Hirving Lozano nel match tra Napoli e Verona. L'attaccante messicano ha sbloccato la sfida dopo appena 8" e 95 centesimi dal fischio d'inizio. Una rete destinata a entrare nella storia de ...

Black-out per il Napoli, gli Azzurri vengono rimontati e perdono 3 a 1 a Verona

A cura di Camillo AmaranteIl Napoli non ha vissuto una settimana positiva, la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus ha fatto male ...

Gol lampo di Hirving Lozano nel match tra Napoli e Verona. L'attaccante messicano ha sbloccato la sfida dopo appena 8" e 95 centesimi dal fischio d'inizio. Una rete destinata a entrare nella storia de ...A cura di Camillo AmaranteIl Napoli non ha vissuto una settimana positiva, la sconfitta in Supercoppa contro la Juventus ha fatto male ...