Lombardia zona rossa, Sala contro Fontana: “La Regione mostri i dati invece di buttarla in rissa. L’Rt è un fatto tecnico, non politico” (Di domenica 24 gennaio 2021) Beppe Sala rompe il silenzio sui dati errati che hanno portato la Lombardia in zona rossa per una settimana, quando non avrebbe dovuto subire le restrizioni massime per prevenire il contagio. Il sindaco di Milano è netto: “La Lombardia faccia vedere i dati”. E ancora: “buttarla in rissa non fa emergere la verità”, perché il calcolo dell’indice Rt è un fatto eminentemente tecnico, non politico!”, scrive su Instagram commentando la presa di posizione della Regione che respinge la ricostruzione dell’Istituto Superiore di Sanità sulla “rettifica” chiesta dal Pirellone. I vertici dell’Iss sono netti, hanno ripercorso cosa è cambiato tra il monitoraggio del 13 gennaio e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Bepperompe il silenzio suierrati che hanno portato lainper una settimana, quando non avrebbe dovuto subire le restrizioni massime per prevenire il contagio. Il sindaco di Milano è netto: “Lafaccia vedere i”. E ancora: “innon fa emergere la verità”, perché il calcolo dell’indice Rt è uneminentemente, non!”, scrive su Instagram commentando la presa di posizione dellache respinge la ricostruzione dell’Istituto Superiore di Sanità sulla “rettifica” chiesta dal Pirellone. I vertici dell’Iss sono netti, hanno ripercorso cosa è cambiato tra il monitoraggio del 13 gennaio e ...

