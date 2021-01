Live Verona - Napoli 2 - 1 Barak buca la difesa e segna (Di domenica 24 gennaio 2021) Nel Napoli che affronta il Verona al Bentegodi non ci sono molte novità. Meret, Maksimovic e Hysaj in campo per Ospina, Manolas e Rui. Gattuso va in campo quasi con la stessa formazione che in ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) Nelche affronta ilal Bentegodi non ci sono molte novità. Meret, Maksimovic e Hysaj in campo per Ospina, Manolas e Rui. Gattuso va in campo quasi con la stessa formazione che in ...

juventusfc : Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE:… - _SiGonfiaLaRete : FINE PARTITA: #VeronaNapoli 3-1 - vecchiocuore : Ieri in live avevo pronosticato la vittoria Juve, la vittoria Genoa e l’1X al Verona. Eh ma il vecchio cuore non ne sa ahahahahah - MondoNapoli : LIVE - Il Verona chiude il match! Zaccagni sigla il 3-1 - - SilviaPrato1 : RT @juventusfc: Ma la domenica di calcio non è finita qui! Su @JuventusTV inizia #JuveVerona! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE: -