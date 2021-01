LIVE Biathlon, Staffetta femminile Anterselva in DIRETTA: si comincia! l’Italia in apertura con Vittozzi (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI Biathlon DALLE 15.05 12.52: Brava Lisa che prova ad allungare, passando ai 2.7 km con 5?0 di vantaggio su Bescond e 5?7 sull’estone Tomingas. Germania a 15?2 con HJinz, mentre molto attardata la Norvegia con Knotten a 54?9 dal vertice. Davvero sorprendente la sua prestazione al poligono. 12.51: BRAVA Vittozzi! Grande l’azzurra che trova lo zero con 4?7 di margine sulla svedese Skottheim e 6?2 sulla francese Knotten. Male la Norvegia che si becca il giro di penalità ed a 45?1 dalla vetta. 12.49: Al km 1.7 comanda la russa Pavlova con 0.5 di vantaggio sulla francese Bescond e 1.3 sulla norvegese Knotten. Vittozzi ottava a 3.2. C’è stata una caduta poco prima di questo intermedio che ha ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA MASS START MASCHILE DIDALLE 15.05 12.52: Brava Lisa che prova ad allungare, passando ai 2.7 km con 5?0 di vantaggio su Bescond e 5?7 sull’estone Tomingas. Germania a 15?2 con HJinz, mentre molto attardata la Norvegia con Knotten a 54?9 dal vertice. Davvero sorprendente la sua prestazione al poligono. 12.51: BRAVA! Grande l’azzurra che trova lo zero con 4?7 di margine sulla svedese Skottheim e 6?2 sulla francese Knotten. Male la Norvegia che si becca il giro di penalità ed a 45?1 dalla vetta. 12.49: Al km 1.7 comanda la russa Pavlova con 0.5 di vantaggio sulla francese Bescond e 1.3 sulla norvegese Knotten.ottava a 3.2. C’è stata una caduta poco prima di questo intermedio che ha ...

