Lino Guanciale | chi è | anni | carriera | chi è la moglie | vita privata | curiosità | Il Commissario Ricciardi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 24 gennaio 2021) E’ tutto pronto per una nuova ed imperdibile puntata di Domenica In. Ricca di ospiti la puntata di oggi di Domenica In in onda dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti ancheche da lunedì sera tornerà in prima serata su Rai 1 con la fiction “noir” Il. La serie è tratta dai racconti di Maurizio De Giov, per la regia di Alessandro D’Alatri.: chi è,, Ilè nato ad Avezzano il 21 maggio del 1979 da padre medico e madre insegnante. Si è diplomato al liceo scientifico e poi ha frequentato la ...