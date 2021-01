Lili Reinhart: la sua reazione dopo che un impostore ha rilasciato un'intervista al suo posto (Di domenica 24 gennaio 2021) Lili Reinhart ha smentito i contenuti di una strana intervista rilasciata da un impostore che si è spacciato per lei al magazine Seventeen. Lili Reinhart è intervenuta sulla questione dell'impostore che si è spacciato per lei in occasione di un'intervista con il magazine Seventeen. L'attrice di Riverdale, così, ha interrotto il suo silenzio sui social media e ha segnalato l'errore della rivista. Il magazine ha prontamente pubblicato le scuse a Lili Reinhart attraverso il suo profilo Twitter, si è scusato per le false informazioni diffuse e per aver intervistato un impostore. Seventeen ha scritto: "Oggi abbiamo pubblicato una breve ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 gennaio 2021)ha smentito i contenuti di una stranarilasciata da unche si è spacciato per lei al magazine Seventeen.è intervenuta sulla questione dell'che si è spacciato per lei in occasione di un'con il magazine Seventeen. L'attrice di Riverdale, così, ha interrotto il suo silenzio sui social media e ha segnalato l'errore della rivista. Il magazine ha prontamente pubblicato le scuse aattraverso il suo profilo Twitter, si è scusato per le false informazioni diffuse e per averto un. Seventeen ha scritto: "Oggi abbiamo pubblicato una breve ...

