Hugh Grant torna con Guy Ritchie in Five Eyes? (Di domenica 24 gennaio 2021) Hugh Grant è in trattativa per entrare a far parte del nuovo progetto diretto da Guy Ritchie. Un progetto che nel cast Josh Hartnett e Jason Statham. Cosa ha riportato Deadline su Hugh Grant? Deadline riporta che Hugh Grant e Josh Hartnett sono gli ultimi ad unirsi al film di Jason Statham, e sarà la seconda volta che Grant lavora con Ritchie dopo la sua diabolica svolta in The Gentlemen, dove ha fatto un ottimo uso del suo malizioso sorriso. La trama La storia racconta dell'agente dell'MI6 (Statham) che viene reclutato dall'alleanza dell'intelligence globale chiamata "Five Eyes" per rintracciare e fermare la vendita di una nuova tecnologia di armi mortali che minaccia di frantumare ...

