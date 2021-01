Governo, Di Maio “Risolvere in 48 ore o si scivola verso voto” (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Tutte le volte che si parla di me è per mettermi contro Conte. Io non voglio alimentare questa contrapposizione. Due giorni prima del ritiro delle Ministre abbiamo provato in tutti i modi a dialogare, tanto che il Recovery fund è cambiato. Attenzione, la fiducia l’abbiamo incassata, ma va consolidata. La situazione va risolta nelle prossime 48 ore. Se ci sono forze politiche che vogliono avvicinarsi sui temi allora ben venga, altrimenti sono il primo a dire andiamo al voto. Se penso che qualcuno si farà avanti? Posso dire che stiamo consolidando la maggioranza sulla scorta di un programma innovato. 48 ore sono poche? Vediamo. chi è interessato al Governo deve fare il primo passo. Renzi? Abbiamo detto che se staccava la fiducia non ci sarebbe stato ritorno”. Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, a ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Tutte le volte che si parla di me è per mettermi contro Conte. Io non voglio alimentare questa contrapposizione. Due giorni prima del ritiro delle Ministre abbiamo provato in tutti i modi a dialogare, tanto che il Recovery fund è cambiato. Attenzione, la fiducia l’abbiamo incassata, ma va consolidata. La situazione va risolta nelle prossime 48 ore. Se ci sono forze politiche che vogliono avvicinarsi sui temi allora ben venga, altrimenti sono il primo a dire andiamo al. Se penso che qualcuno si farà avanti? Posso dire che stiamo consolidando la maggioranza sulla scorta di un programma innovato. 48 ore sono poche? Vediamo. chi è interessato aldeve fare il primo passo. Renzi? Abbiamo detto che se staccava la fiducia non ci sarebbe stato ritorno”. Lo ha dichiarato Luigi Di, Ministro degli Esteri, a ...

Milano, 24 gen. (Adnkronos) - "Il 'no' opposto da Pd e M5S al governo di salvezza nazionale proposto dal presidente Berlusconi conferma che il vero obiettivo di questa minoranza al potere non è la mes ...

"Di Maio non può dire altro che si scivola verso il voto, ma è una bugia. E' diventato più politico di me, ha fatto un corso accelerato, ma la realtà è diversa. Evoca lo spettro delle elezioni per spi ...

