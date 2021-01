GF Vip | Dayane Mello spiazza tutti | “Tommaso Zorzi è il favorito perché…”

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 24 gennaio 2021)non smette mai di far parlare di sé al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è spesso contro corrente rispetto ai suoi coinquilini e questa volta con le sue dichiarazioni ha voluto sferrare un attacco ae non solo. Infatti, secondo un video che sta circolando in rete, la modella avrebbe … L'articolo proviene da Velvet Gossip.