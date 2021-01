Gerry Scotti è diventato nonno. Sapete chi è la nuora? Fa la giornalista e lavora con Mediaset. (Di domenica 24 gennaio 2021) Amatissimo dal pubblico che lo segue da anni, considerato il diretto erede del grande Mike Bongiorno, Gerry Scotti è diventato nonno per la prima volta e a dargli questa gioia il suo unico figlio Edoardo con la compagna Ginevra Piola. La grande gioia Gerry aveva detto a Verissimo tempo fa, quando ha dato la notizia della gravidanza della nuora Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo La bambina, chiamata Virginia probabilmente in onore del nonno che all’anagrafe si appella appunto Virginio, dovrebbe essere nata il 15 dicembre; il condizionale è d’obbligo in quanto i neogenitori non ne hanno dato notizia, che è stata resa nota solo nei giorni ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 24 gennaio 2021) Amatissimo dal pubblico che lo segue da anni, considerato il diretto erede del grande Mike Bongiorno,per la prima volta e a dargli questa gioia il suo unico figlio Edoardo con la compagna Ginevra Piola. La grande gioiaaveva detto a Verissimo tempo fa, quando ha dato la notizia della gravidanza dellaIo, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo La bambina, chiamata Virginia probabilmente in onore delche all’anagrafe si appella appunto Virginio, dovrebbe essere nata il 15 dicembre; il condizionale è d’obbligo in quanto i neogenitori non ne hanno dato notizia, che è stata resa nota solo nei giorni ...

