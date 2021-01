E’ chiamato il Killer della cellulite, costa poco ed è una vera bomba! (Di domenica 24 gennaio 2021) Viviamo tempi strani e difficili, ma almeno sulle stagioni ancora possiamo contarci, più o meno. Ovvero, anche quest’inverno passerà e sarà di nuovo primavera e poi ancora estate. E con l’estate per molte ragazze e molte donne si riaffaccerà il problema della cellulite. Ci guardiamo allo specchio e quello, impietoso, ci rimanda l’immagine di cosce flosce, mosce, imbruttite dalla maledetta ritenzione idrica. È tutti gli anni la stessa storia: d’inverno ci dimentichiamo del problema e poi ce ne accorgiamo di nuovo solo quando è troppo tardi, ossia quando arriva il solleone. Agire d’inverno Se però cercassimo di fare qualcosa anche d’inverno, le cose cambierebbero. Glutei, cosce, ginocchia, polpacci: sono queste le aree delle nostre gambe in cui può affacciarsi questo spiacevolissimo inestetismo. Ma è davvero così impossibile battere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 24 gennaio 2021) Viviamo tempi strani e difficili, ma almeno sulle stagioni ancora possiamo contarci, più o meno. Ovvero, anche quest’inverno passerà e sarà di nuovo primae poi ancora estate. E con l’estate per molte ragazze e molte donne si riaffaccerà il problema. Ci guardiamo allo specchio e quello, impietoso, ci rimanda l’immagine di cosce flosce, mosce, imbruttite dalla maledetta ritenzione idrica. È tutti gli anni la stessa storia: d’inverno ci dimentichiamo del problema e poi ce ne accorgiamo di nuovo solo quando è troppo tardi, ossia quando arriva il solleone. Agire d’inverno Se però cercassimo di fare qualcosa anche d’inverno, le cose cambierebbero. Glutei, cosce, ginocchia, polpacci: sono queste le aree delle nostre gambe in cui può affacciarsi questo spiacevolissimo inestetismo. Ma è davvero così impossibile battere ...

afgianas : @AndreaOrlandosp Non tutti credono alle sue storielle, c'è chi sa benissimo chi è lei e sopra tutto non dimentichia… - LibriusatiC : Per la città si aggira un assassino abilissimo. Il killer è chiamato Il Poeta perché fa scrivere alle sue vittime u… - gianpaolomartel : @revneD88 Età a vuol il virus fa un cazzo Il virus stalinista e criminale chiamato stato è il vero killer.... - fabryjesi : @piersileri In risposta a @piersileri sentite condoglianze alla famiglia di uno dei nostri stupendi medici sempre i… -

Ultime Notizie dalla rete : chiamato Killer E’ chiamato il Killer della cellulite, costa poco ed è una vera bomba! NonSoloRiciclo Catturato il 'serial killer delle nonne' a Brooklyn

Quando gli agenti della polizia hanno bussato alla sua porta, Gavin, ribattezzato dai media il ‘serial killer delle nonne’, avrebbe confessato tutto e spiegato di aver ucciso perché le vittime gli “do ...

Le creme per togliere la stanchezza dal viso

Il legame tra pelle e stress è più forte di quanto pensiamo. Nei momenti più difficili a livello emotivo, l’aumento dei livelli di cortisolo provoca secchezza e lassità cutanea, ed è per questo che il ...

Quando gli agenti della polizia hanno bussato alla sua porta, Gavin, ribattezzato dai media il ‘serial killer delle nonne’, avrebbe confessato tutto e spiegato di aver ucciso perché le vittime gli “do ...Il legame tra pelle e stress è più forte di quanto pensiamo. Nei momenti più difficili a livello emotivo, l’aumento dei livelli di cortisolo provoca secchezza e lassità cutanea, ed è per questo che il ...